各地で深刻化するクマ被害を受けて、自民党の対策チームが取りまとめる政府への緊急提言案の内容が判明しました。わなや電気柵などの購入費用を国が財政支援することなどを盛り込む方針です。自民党の対策チームの緊急提言案では、▼「箱わな」や電気柵などの購入費用や、▼捕獲したクマの処理にかかる費用、▼「ガバメントハンター」と呼ばれる狩猟免許を持つ自治体職員の人件費などについて、国が自治体に対し財政支援することを