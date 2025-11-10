俳優の影山優佳さんが、自身のインスタグラムを更新。ビールを楽しむ様子が写真とともに紹介されています。 【写真を見る】【 影山優佳 】黄金色のビールジョッキ掲げ「しあわせとはこのことだね」影山さんは「しあわせとはこのことだね」というコメントを添えて、木目調の落ち着いた雰囲気の店内で撮影された写真を公開しました。写真では、影山さんが右手でビールのジョッキを掲げて乾杯のポーズをとっています。