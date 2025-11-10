【翼の翼】 11月12日発売 価格：858円 【拡大画像へ】 KADOKAWAはコミックス「翼の翼」を11月12日に発売する。価格は858円。 本書は、朝比奈あすか氏による、中学受験を目指す家族のリアルを描いた同名小説をみこまる氏がKADOKAWAのコミックレーベル「COMIC BRIDGE」でコミカライズしたもの。 小学2年生で、軽い気持ちで受けさせた一斉テストが、中学受験を目