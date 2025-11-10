県産の農産物や加工品を集めて販売するイベントが千葉県で開かれ、鈴木知事が首都圏の消費者に直接PRしました。10日まで5日間、千葉県習志野市のイオン津田沼店で開かれた「秋田県フェア」。旬の農産物や加工品など様々な県産品が販売されました。記者「いかがですか？きりたんぽ」客「おいしいです。汁も買って去年作って食べたらおいしかったので、また買いに来ました」客「ここ（いぶりがっこ）にチーズを乗せて食べるの