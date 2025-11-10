日銀が１０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５４円０４～０６銭と前営業日比６６銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７８円１７～２１銭と同１円２９銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１５６６～６７ドルと同０．００３４ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS