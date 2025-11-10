11月第1週（11月4日～11月7日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇11月4日 ニッセイ・Ｓ米国グロース株式メガ１０インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞（メガ１０） 運用会社：ニッセイアセットマネジメント 〇11月5日 ＳＢＩネクスト・フロンティア高配当株式ファンド（年１回決算型）（ＳＢＩネクスト・フロンティア高配当株式（成長型）） 運用会社：ＳＢＩアセットマネ