【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SPYAIRの単独野外ライブ『JUST LIKE THIS 2025』より、アニメソング満載のDAY2「History of ANIME」の模様が、11月30日23時よりMUSIC ON! TV（エムオン!）にて放送されることが決定した。 ■SPYAIRが手掛けた歴代アニメソングをテーマにした特別なセットリスト 2023年4月に新ボーカルYOSUKEを迎え入れ、現体制となってからも精力的に活動している4人組ロックバンド、SPYAIR