【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Kis-My-Ft2が、12月31日にリリースするニューシングルの表題曲「&Joy」（読み：エンジョイ）を、11月12日0時に先行配信することが決定した。 ■「&Joy」MVは11月12日12時に公開 「&Joy」は、忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び=JoyやHappyなことを見つけながら、集めながら鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！というメッセӦ