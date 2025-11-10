西武は10日、球団公式サイトでMLB挑戦を希望している今井達也投手に対し、今オフのポスティングシステムでの移籍を容認すると発表。米メディアはこれを各所で報道し、27歳右腕の移籍先について注目が集まっている。 ■各メディアのFAランキングで上位に選出 今井はプロ9年目の今季24試合に登板し、10勝5敗、防御率1.92、178奪三振をマーク。西武のエース格へと進化を遂げた27歳が同僚・高橋光成投手とともに海を渡る