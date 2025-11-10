シンガポールメディアの聯合早報は10日、中国と韓国の関係改善に伴い、両国の観光市場も互いに活気づいていると報じた。韓国は今年9月から中国の団体観光客を対象にビザ免除措置を実施しており、これを受けて韓国を訪れる中国人観光客の増加は続くと予測されている。記事によると、韓国では複数の旅行会社が「中国政府の最近の友好的態度によって中国人観光客の誘致がさらに容易になっている」と指摘。特に、中国の習近平（シー・