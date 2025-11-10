ノーベル賞のダブル受賞が決まった２人が「母校」に揃い踏みです。１１月１０日に京都大学で会見を開いたのは、大阪大学の坂口志文特任教授（７４）と、京都大学の北川進特別教授（７４）です。先月、今年の受賞決定者が発表された「ノーベル賞」。北川さんは「金属有機構造体」の開発でノーベル化学賞を、坂口さんは「制御性Ｔ細胞」の発見でノーベル生理学・医学賞の受賞が決まっています。実に１０年ぶりとなる日本人の