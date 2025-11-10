先月、面識のある男性に対する恐喝未遂の疑いで逮捕されていた田布施町に住む44歳の男が、今月10日、同じ男性に対する強盗致傷の疑いで再逮捕されました。強盗致傷の疑いで再逮捕されたのは、田布施町上田布施に住む44歳の会社員の男です。警察によりますと、男は先月14日、下松市内で、面識のある30代の男性に対し、頭部や背中を木材で殴るなどの暴行を加え肋骨打撲などのケガを負わせたうえ、男性を車両に同乗させて「金で解決す