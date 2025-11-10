東京・文京区の路上を自転車でうろつき、女性のあとをつけたうえで、胸を触るなどのわいせつな行為をしたとして、32歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、鈴木俊容疑者は先月、文京区の路上で20代の女性の胸を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。鈴木容疑者は、面識のない女性の背後から突然抱きついてわいせつな行為に及んだとみられますが、女性が叫んだため、現場から逃走したということです。その後