「きものやまと」から、春夏に展開した新シリーズ『江戸日和』の秋冬コレクションが発表されました。『江戸日和』は、東京・小石川で創業した〈きものやまと〉が、江戸の息づかいを現代に映し出すシリーズ。東海道が整備され、宿場町の機能が充実したことで、人々が旅を楽しむようになった江戸時代。お伊勢参りや名所巡り、遊山など、旅は「一生に一度は」という憧れの体験であり、心に残るひと時を過ごす手段でもありました。秋冬