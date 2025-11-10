バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、歴代「ゴジラ」作品の怪獣を立体化したソフビ（ソフトビニール）フィギュア「ムービーモンスターシリーズ」から、「ゴジラ（1984）」「同（1995）」2体の予約受付を、2025年12月1日23時まで、バンダイナムコグループの通販サイト「プレミアムバンダイ」で行う。発送は26年3月の予定。「ゴジラ（1984）」には「スーパーX」が付属「ムービーモンスター