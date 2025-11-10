長嶋茂雄さん日本野球機構（NPB）は10日、「ミスタープロ野球」と呼ばれ6月に89歳で死去した長嶋茂雄さんの功績をたたえ「長嶋茂雄賞」を創設すると発表した。走攻守で顕著な活躍をし、ファンを沸かせてプロ野球の価値向上に貢献した野手に贈られる。来季から表彰が始まり、ポストシーズンの試合も選考材料となる。長嶋さんは巨人での現役時代に勝負強い打撃や華麗な守備で日本中を魅了し、首位打者を6度、本塁打王を2度、打点