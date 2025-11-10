「宮島プリンセスカップ・Ｇ３」１号艇で人気を背負った小野生奈（３７）＝福岡・１０３期・Ａ１＝がコンマ０６のトップＳでイン圧勝。今年１０回目の優出で５月芦屋、８月徳山に続くＶ３。宮島は初、通算２６回目のＶを飾った。２着は６コースから最内を差した米丸乃絵、３着に実森美祐が続き３連単は６７７０円をつけた。風向きが不安定だった最終日は好配当が続出。Ｓが鍵となったが、シリーズの主役・小野は全く動じなか