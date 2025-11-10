日本製鉄（上）とUSスチールのロゴ（共同）鉄鋼大手3社の2025年9月中間期連結決算が10日出そろった。純損益は、日本製鉄が米鉄鋼大手USスチールの買収に関連した損失計上で赤字に転落した。中国企業の過剰生産に伴う市況低迷もあってJFEホールディングスは減益。神戸製鋼所は増益を確保した。日鉄の純損益は1133億円の赤字（前年同期は2433億円の黒字）。USスチールは7月から連結対象となったが、米国の市況悪化などを加味し、