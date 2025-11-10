大相撲九州場所２日目（１０日・福岡国際センター）――両横綱は安泰。初日黒星の豊昇龍は、小結隆の勝を押し出して連敗を免れた。大の里は伯桜鵬に左を差されたが、冷静に右上手を引いて寄り倒し、連勝スタート。初日白星の大関琴桜は霧島の攻めに後手に回って寄り切られ、土がついた。関脇王鵬は若隆景を小手投げで退け、初日から２連勝。関脇安青錦は若元春の懐に入って寄り倒し、連勝発進。小結高安は平戸海を猛然