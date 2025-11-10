カメラの前で親指を立て、笑みを見せた人物。元兵庫県議への名誉毀損の疑いで10日に送検された、政治団体 NHK党の党首・立花孝志容疑者（58）です。立花容疑者は2025年1月に自殺した竹内英明元県議に対し、亡くなったあとも「逮捕される予定だった」などと虚偽の発言をして、竹内さんの名誉を傷つけた疑いが持たれています。10日午後4時ごろ、NHK党は記者会見で…。NHK党・斉藤健一郎参院議員：あくまでも逮捕は逮捕ということで、