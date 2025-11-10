今回は筆者の友人Bの息子のお話です。普段は優しく温厚な性格の息子。しかし携帯ゲーム機のオンライン対戦を始めると人が変わったように言動が変わってしまいます。Bはその都度注意しているものの一向に改善する気配がありません。そんな中、2歳歳上の従兄弟が遊びにやってきて……？ そんなに怒ったりイライラして楽しいの？ ft 同世代の従兄弟に言われた言葉に、息子の肩の力が抜けるのが見えました。そ