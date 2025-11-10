弁護士を目指しているキム・カーダシアンが、7月末に受けたというカリフォルニア州の司法試験の結果を公表。今回は残念な結果となったが、まだまだ諦めていないようだ。【写真】キム・カーダシアンの美しいドレス姿Peopleによると、現地時間11月8日にキムがインスタグラムストーリーズを更新。「えっと…まだ弁護士ではありません。テレビでものすごく身なりの良い弁護士を演じているだけです」と綴り、主演ドラマ『オール・イ