元乃木坂46の能條愛未が10日、歌舞伎俳優の中村橋之助との婚約を発表した。【写真】元乃木坂46・能條愛未、1st写真集ランジェリー姿も収録能條が所属する「TWIN PLANET」のオフィシャルサイトでは「いつも応援してくださる皆様へ」として、「私事で恐れ入りますが、この度、私、能條愛未は、中村橋之助さんと結婚する運びと相成りました」と報告。続けて「舞台での共演後、互いに惹かれ合い4年半の月日を共に過ごしてきまし