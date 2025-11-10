香川県高松東警察署 10日午後3時半ごろ、高松市前田東町の畑で、横転した軽自動車の下敷きになっている女性が見つかりました。 女性は年齢80代から90代くらいで、約1時間後に搬送先の病院で死亡が確認されました。軽自動車は近くの道路を後進中に誤って畑に転落したとみられています。 警察が女性の身元や車の所有者、横転した理由などを調べています。