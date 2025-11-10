◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）無双が止まらない。ルメールはＪＲＡ・Ｇ１の谷間だった先週もＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１（船橋）をミッキーファイトで勝ち、京王杯２歳Ｓ・Ｇ２をダイヤモンドノットで制覇。ステレンボッシュ（牝４歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）で自身が持つＪＲＡ最多記録に並ぶＧ１・４連勝（過去に２度達成）がかかる今週へ弾みをつけた。「