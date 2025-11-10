全日本大学野球連盟は１０日、１２月５日から３日間、愛媛・松山市内の坊っちゃんスタジアムで行われる「侍ジャパン大学代表候補選手強化合宿」の参加選手選考会を開き、参加６０選手を決めた。１年生３人が名を連ね、昨秋ドラフト会議でソフトバンクの育成１位指名を辞退した、将来性豊かな桐蔭横浜大の１９０センチ右腕・古川遼（日本学園）と、法大の「打てる捕手」井上和輝（駿台甲府）、同じく法大の境亮陽外野手（大阪桐