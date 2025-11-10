◆大相撲九州場所２日目（１０日・福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）は、小結・隆の勝（常盤山）を押し出し、初白星を挙げた。横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭筆頭・伯桜鵬（伊勢ケ浜）を寄り倒し、２連勝とした。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭２枚目・霧島（音羽山）に寄り切られ、初黒星を喫した。関脇・王鵬（大嶽）は、西前頭筆頭・若隆景（荒汐）を小手投げ、２勝目とした。新関脇・安青錦（安治川）