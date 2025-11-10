¡Ö¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¡×²ÃÆ£Ãã¡Ê82¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢12Æü¤Ë¼¯»ùÅç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥ºÅ¸¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö½Ð±é¼­Âà¤Î¤ªÏÍ¤Ó¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö11·î12Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥ºÅ¸¡Ù¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ÄÇ°¤À¤±¤ÉÂç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó