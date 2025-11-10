十八親和銀行は今年の上半期の決算について4期連続の「増収」、2期ぶりの「減益」になったと発表しました。 合併から5年。 山川 信彦頭取は、人口減少など地域課題の解決に向けて、主体的に取り組む決意を示しました。 十八親和銀行が発表した、今年4月～9月の中間決算。 一般企業の売上高にあたる「経常収益」は530億円で、前の年と比べて20億円の増収となりました。 金利の上昇を背景に、貸出金と有価証券