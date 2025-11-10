サッカー日本代表は10日、千葉市内で国際親善試合2試合に向けた合宿をスタートした。今回は年内最後の活動として、14日にガーナ戦（豊田スタジアム）、18日にボリビア戦（国立競技場）に臨む。初日は一部の欧州組を除く9選手が参加。ピッチではGK早川、DF安藤、DF菅原、MF中村、MF久保、MF佐藤が調整し、室内ではDF瀬古、MF南野、FW町野が有酸素運動で汗を流した。FW上田ら残り17選手も今後順次合流する。▽日本代表メンバー