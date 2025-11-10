積雪や路面凍結による事故を防ぐため、富士山の富士宮口登山道につながる県道が10日、冬季閉鎖されました。冬季閉鎖されたのは、富士山富士宮口2合目から6合目までの区間です。10日、富士宮口二合目のゲートでは、作業員が全面通行止めを示す看板を設置するなどして冬季閉鎖に入りました。太郎坊入口から御殿場口新五合目までの区間と、あざみライン入口から須走口五合目までの区間は17日 正午に閉鎖する予定です。（富士土