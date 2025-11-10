◇大相撲九州場所2日目（2025年11月10日福岡国際センター）初日から金星を配給した横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は小結・隆の勝（30＝常盤山部屋）を下し、連敗をまぬがれた。立ち合いは踏み込んで右で胸を突き、左でおっつけるように相手右脇を押して一気に押し出した。2場所連続優勝を狙う横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は東前頭筆頭の伯桜鵬（22＝伊勢ケ浜部屋）を寄り倒し2連勝とした。右差し手をおっつけられるも