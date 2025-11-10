11月10日午後4時ごろ、石川県白山市上野町の県道沿いで、成獣のクマ1頭が目撃されました。けが人はいないということですが、その後、クマは見つかっておらず、市などが注意を呼び掛けています。現場に近い鳥越小学校では、11日以降、ふだんは徒歩で通学している児童について、車での通学も可能としたほか、11日の登校時間に合わせて職員がクマが目撃された場所の周辺で見守りに当たるということです。現場は道の駅一向一揆の里から