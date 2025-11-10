11月10日午前、小松市の公園で茂みに入っていく子グマ1頭が目撃されました。これまでのところけが人はいないということです。10日午前11時45分ごろ、小松市国府台3丁目の河田山古墳公園近くで体長1メートルに満たない子グマ1頭が目撃されました。クマはその後、路上から南側にある公園の茂みに逃げ込んだということです。これまでのところけが人は確認されていません。市が現場付近をパトロールしましたが、その後クマは見つかって