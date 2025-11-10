歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46で女優の能條愛未が10日、都内で会見を行い、婚約を発表した。中村橋之助と能條愛未2人は、2021年にミュージカル『ポーの一族』で共演し、その後、橋之助から告白して交際スタート。今年7月にハワイに旅行に行った際に、橋之助がプロポーズしたという。橋之助は、プロポーズの言葉を聞かれると、「僕は『思い』という言葉が大好きなんですけど、思いを心の中に持って、その思いを実現していく。