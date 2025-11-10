◆大相撲九州場所２日目（１０日・福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）は、小結・隆の勝（常盤山）を押し出し、初白星を挙げた。過去８勝３敗の相手に鋭い当たりから、一気に土俵の外に運んだ。前日は最悪のスタートとなった。左張り差しに失敗し、東前頭筆頭・伯桜鵬（伊勢ケ浜）を呼び込む形となり、下がりながらの右上手投げは不発。寄り倒されて金星を配給した。支度部屋では取材を断った。金星を許すのは通算９個目。