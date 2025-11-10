◆大相撲九州場所２日目（１０日・福岡国際センター）横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭筆頭・伯桜鵬（伊勢ケ浜）を寄り倒し、連勝スタートを切った。２場所連続で金星を配給した相手に、得意の右を差せなかったが、右上手を取ると体を密着して圧倒した。前日も危なげない勝利だった。小結・高安（田子ノ浦）にいなされても動じず、右を差し、左おっつけで寄り切った。「落ち着いて対応できて良かった。１５日間は長いので、