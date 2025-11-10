芽が出る縁起物としておせち料理で重宝される「クワイ」の出荷が、生産量日本一の福山市で始まりました。初出荷となった10日、集荷場には1トン余りの「クワイ」が持ち込まれ、6種類の大きさに分けられました。クワイは全国生産のおよそ6割を福山市が占めていて、今年は猛暑と水不足の影響が心配されたものの、生産者の管理もあり例年並みの出来に仕上がりました。■福山くわい出荷組合喜多村眞次 組合長「おせち料理を食べて