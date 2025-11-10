週明け１０日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）比６６銭円安・ドル高の１ドル＝１５４円０４〜０６銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１円２９銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７８円１７〜２１銭で大方の取引を終えた。