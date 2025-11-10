日本野球機構（ＮＰＢ）は１０日、選手や監督として国民的な人気を集め、今年６月に８９歳で亡くなった読売巨人軍の長嶋茂雄・終身名誉監督の功績をたたえる「長嶋茂雄賞」を創設すると発表した。プロ野球１２球団の選手のうち、２０２６年からの各シーズンで走攻守で顕著に活躍し、ファンを魅了した野手を表彰する。プロ野球のＯＢらで構成する選考委員会を日本シリーズ終了後に開催し、選出する。ＮＰＢ、読売新聞社、日本テ