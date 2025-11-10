東京都八王子市で8月、自動運転の実証実験中のバスが街路樹に衝突し乗客3人が軽傷を負った事故で、事業主体の都は10日、システムの不備で古い位置情報に基づいて自動的に急ハンドルを切ったことが原因と発表した。