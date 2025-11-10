³ÊÆ®²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³ÑÅÄ¿®Ï¯¡Ê64¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£20Ç¯Á°¤Î¤±¤¬¤Î¸å°ä¾É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£³ÑÅÄ¤Ï¡¢ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹Ë¤Ç³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿½ìÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¸½ÌòÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿20Ç¯Á°¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤ÎÇ¯¤Ë3»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·Âç³¢Æü¤Ë¤ÏÌñ²ð¤Êµð´Á¡¢¥¶¡¦¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤È¤Î»î¹ç¤¬·è¤Þ¤êµ­¼Ô²ñ¸«¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÍâÆü¤Î¥×¥íÎý½¬¤Ç¥¿¥±¥ëÁª¼ê¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤ÎÉ¨½³¤ê¤òº¸´ã¤Ë¤Þ¤È¤â¤Ë¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤·ë²Ì