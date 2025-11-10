トロント・ブルージェイズのブラディミール・ゲレーロJr.選手（26）が、2025年11月9日（日本時間）にインスタグラムを更新。ドミニカ共和国に凱旋した様子を公開した。ワールドシリーズ最終戦に涙ブルージェイズは2025年のワールドシリーズで、ロサンゼルス・ドジャースに3勝4敗で惜しくも敗れた。逆転負けを喫した7試合目で、ゲレーロJr.選手がベンチで目元をぬぐう様子が注目を集めた。そんなゲレーロJr.選手がインスタグラムで