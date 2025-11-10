プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」は8日と9日、ホームで「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」と対戦しました。 西地区首位でリーグの平均得点トップのヴェルカと、2位でリーグ最少失点の名古屋Dの首位攻防戦。 8日のGAME1は、序盤から一進一退の攻防となり、3点ビハインドで前半を折り返します。 第3クオーター、ヴェルカは得意のスリーポイント