優れた研究や評論を展開した書籍の著者を表彰する第47回サントリー学芸賞（サントリー文化財団主催）は10日、8人に決まった。賞金は各300万円。贈呈式は12月8日、東京都内で開く。受賞者と対象作品は次の通り。（敬称略）【政治・経済部門】東京大教授の近藤絢子「就職氷河期世代」（中央公論新社）▽慶応大教授の鶴岡路人「模索するNATO」（千倉書房）「はじめての戦争と平和」（筑摩書房）【芸術・文学部門】二松学舎大教