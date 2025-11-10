Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHKÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬10Æü¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢NHKÅÞ¤ÎÀÆÆ£·ò°ìÏºÉûÅÞ¼ó¤¬¶ÛµÞ²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢µ­¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¾Ð´é¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ëÎ©²ÖÍÆµ¿¼ÔÀÆÆ£ÉûÅÞ¼ó¤ÏËÁÆ¬¡Ö¸½ºß¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤Î¾ÜºÙ¤ò¿µ½Å¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤À¡£´Ø·¸³Æ½ê¤ò¤ªÁû¤¬¤»¤·¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ