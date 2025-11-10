各地で止まらないクマ被害。先週、北海道でクマが車に突進する緊迫の場面をカメラが捉えました。ドライバーは車をバックさせて逃げようとするも、クマはうなり声を上げ、執拗に追いかけてきているのが分かります。ボンネットには大きな爪痕も残されていました。“クマ災害”が続く日本列島。10日もクマの出没が相次いでいます。雨が降る中、木の上であくびをするクマ。周囲では警察官などが様子をうかがっています。10日午前6時過