国内売上No.1※1の海藻コスメブランド「ラサーナ」が、M!LKのリーダー・吉田仁人さんとコラボレーションしたキャンペーンを2025年11月10日(月)より開始。朝と夜のヘアケア4アイテムを軸に、髪も心も美しくきらめく毎日を提案します。さらに、サイン入りヘアブラシが当たるSNSプレゼントや、新WEB CMも公開中。自分らしさを輝かせる特別なヘアケア習慣を楽しめるチャンスです。 吉田仁人が魅せる、