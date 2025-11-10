立憲民主党の今井雅人議員が１０日の衆院予算委員会で、高市政権関係者の「誤った」ＳＮＳ発信によって、立憲が国会の質問通告の期限ルールを守らない政党として猛批判を受けているとして、抗議した。発端は７日に初の予算委論戦に臨んだ高市首相が、前日に答弁書が完成していなかったため７日午前３時から公邸で対策勉強会を行った。その原因として、長年の国会慣習に問題があると批判が集まり、国光文乃外務副大臣や松島みど