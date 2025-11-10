韓国の尹錫悦前大統領らが、北朝鮮の攻撃を誘発しようとした罪で追起訴されました。韓国の特別検察は10日、自国の軍事上の利益を害したりした場合に科される「一般利敵罪」などで尹前大統領や金龍顕前国防相などを追起訴しました。特別検察によりますと、尹前大統領らは去年12月の「非常戒厳」宣言を前に戒厳の名目作りのため、南北間の武力衝突の危険を高めようと平壌に無人機を飛ばし、北朝鮮の攻撃を誘発しようとしたとされてい